Die Waltons
Folge 9: Abschied
42 Min.Ab 6
Der Zweite Weltkrieg macht sich mittlerweile auch in Waltons Mountain immer deutlicher bemerkbar. So wird Mary Ellens Mann Curtis zum Lazarettdienst einberufen. Auch Gerald hat sich zur Armee gemeldet und stattet Erin einen Abschiedsbesuch ab. Keiner ahnt, dass es ihr letztes Zusammentreffen sein wird ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen