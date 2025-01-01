Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 6Folge 9
Folge 9: Abschied

42 Min.Ab 6

Der Zweite Weltkrieg macht sich mittlerweile auch in Waltons Mountain immer deutlicher bemerkbar. So wird Mary Ellens Mann Curtis zum Lazarettdienst einberufen. Auch Gerald hat sich zur Armee gemeldet und stattet Erin einen Abschiedsbesuch ab. Keiner ahnt, dass es ihr letztes Zusammentreffen sein wird ...

