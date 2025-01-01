Die Waltons
Folge 7: Das erste Enkelkind (1)
46 Min.Ab 12
Die Geburt von Mary Ellens erstem Kind steht kurz bevor. Sie möchte ihr Baby gerne bei den Eltern bekommen, doch ihr Mann Curt plädiert für eine Entbindung im Krankenhaus. Durch Cassie, deren Kind tot geboren wurde, bekommt es Mary Ellen zwar mit der Angst zu tun, dennoch beharrt sie auf einer Hausgeburt. Wird ihr Kind leben?
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
