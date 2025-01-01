Die Waltons
Folge 11: Die Vagabunden
43 Min.Ab 6
Jim Bob lernt einen jungen Mann kennen, der mit ihm die Begeisterung für die Fliegerei teilt. Der neue Freund plant sogar, sich für die Luftwaffe zu melden. Gemeinsam schmieden die beiden Flugbegeisterten Pläne für eine Zukunft in den Lüften - doch die Realität holt sie im wahrsten Sinne des Wortes auf den Boden der Tatsachen zurück. Unterdessen bringt die Ziege Myrtle zur Freude der Waltons ein kleines Zicklein auf die Welt, dass auf den Namen "Gingerbread" getauft wird ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen