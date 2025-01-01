Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Staffel 6Folge 16
Folge 16: Das Gerücht

46 Min.

Als die Nachricht Walton's Mountain erreicht, dass die deutschen Truppen Norwegen und Dänemark überfallen haben, löst dies natürlich Bestürzung und Entsetzen bei den Bewohnern aus. Keine gute Ausgangssituation für den Neuankömmling Willie Brimmer und seine Familie, die in Walton's Mountain Arbeit zu finden hoffen und ein neues Leben beginnen wollen. Die große Einbildungskraft von Elizabeth trägt nicht gerade dazu bei, den Argwohn gegenüber den Brimmers zu verringern ...

