Die Waltons

Verlorene Jugend

WarnerStaffel 6Folge 12
Die Waltons

Folge 12: Verlorene Jugend

46 Min.

Olivia geht durch eine schwierige Phase: Die Wechseljahre haben bei ihr begonnen, und sie wird reizbar und unausstehlich. Alle Angebote der Familie, sie zu unterstützen, schlägt sie aus und wird stattdessen immer depressiver. Schließlich beschließt sie, dass es so nicht weitergehen kann und plant eine Reise in ihren Heimatort. Hier will sie ihre Tante Kate aufsuchen, die diese komplizierte Zeit bereits hinter sich hat und ihr hoffentlich Trost und Ratschläge geben kann ...

