Die Waltons
Folge 12: Verlorene Jugend
46 Min.
Olivia geht durch eine schwierige Phase: Die Wechseljahre haben bei ihr begonnen, und sie wird reizbar und unausstehlich. Alle Angebote der Familie, sie zu unterstützen, schlägt sie aus und wird stattdessen immer depressiver. Schließlich beschließt sie, dass es so nicht weitergehen kann und plant eine Reise in ihren Heimatort. Hier will sie ihre Tante Kate aufsuchen, die diese komplizierte Zeit bereits hinter sich hat und ihr hoffentlich Trost und Ratschläge geben kann ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen