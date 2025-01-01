Die Waltons
Folge 19: Ein ganz besonderer Tag
42 Min.
John und Olivia sind nun tatsächlich schon fast 25 Jahre miteinander verheiratet - ihre Silberhochzeit steht kurz bevor, und das ist ein großes Ereignis, auf das sich die ganze Familie fieberhaft vorbereitet. Jeder möchte den beiden eine besondere Überraschung machen. Aber auch die Eheleute haben spezielle Geschenke füreinander: Olivia schafft für John ein Telefon an, das im Haus angeschlossen werden soll, und John errichtet am Berggipfel ein Gartenhäuschen für seine Frau ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH