Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Familienforschung

WarnerStaffel 6Folge 20
Familienforschung

FamilienforschungJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 20: Familienforschung

43 Min.

Verdie Foster, die Nachbarin der Waltons, hat eine neue Beschäftigung gefunden, die sie begeistert: Sie betreibt Familienforschung, weil sie mehr über ihre Vorfahren wissen will, und sucht gemeinsam mit Jason, der sich ebenfalls für die Materie interessiert, nach alten Dokumenten. Unterdessen geht Elizabeth einem ganz anderen Hobby nach: Sie hat einen Soldaten als Brieffreund. Als dieser ihr Alter wissen möchte, gibt sie sich für 18 aus und schickt ihm ein Foto von Erin ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen