Die Waltons

Das Unglück (1)

WarnerStaffel 6Folge 21
Folge 21: Das Unglück (1)

43 Min.

John Walton beauftragt seine Söhne Jim-Bob und Ben damit, einen Stapel Baumstämme festzumachen, der nur unzureichend gesichert wurde. Doch als die beiden draußen unterwegs sind, lockt sie das herrliche Wetter zum Schwimmen - die Stämme können sie ja immer noch befestigen, meinen sie. Es kommt, wie es kommen muss: Ausgerechnet, als Elizabeth auf die Stämme klettert, lösen sie sich und kommen ins Rollen. Sie wird schwer verletzt und bricht sich beide Beine ...

