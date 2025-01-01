Die Waltons
Folge 21: Das Unglück (1)
43 Min.
John Walton beauftragt seine Söhne Jim-Bob und Ben damit, einen Stapel Baumstämme festzumachen, der nur unzureichend gesichert wurde. Doch als die beiden draußen unterwegs sind, lockt sie das herrliche Wetter zum Schwimmen - die Stämme können sie ja immer noch befestigen, meinen sie. Es kommt, wie es kommen muss: Ausgerechnet, als Elizabeth auf die Stämme klettert, lösen sie sich und kommen ins Rollen. Sie wird schwer verletzt und bricht sich beide Beine ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH