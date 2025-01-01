Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Das Unglück (2)

WarnerStaffel 6Folge 22
Das Unglück (2)

Das Unglück (2)Jetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 22: Das Unglück (2)

43 Min.

Jim-Bob und Ben plagen unerträgliche Gewissensbisse, weil durch ihr Verschulden ihre Schwester Elizabeth schwer verunglückt ist. Die Brüder sollten im Auftrag ihres Vaters Baumstämme befestigen, waren aber lieber zum Schwimmen gegangen - die Stämme überrollten kurz darauf Elizabeth und zerstörten die Nervenstränge ihrer Beine. Nach einiger Zeit wird sie zwar aus dem Krankenhaus entlassen, doch es ist unklar, ob sie je wieder richtig wird laufen können ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen