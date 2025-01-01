Die Waltons
Folge 22: Das Unglück (2)
43 Min.
Jim-Bob und Ben plagen unerträgliche Gewissensbisse, weil durch ihr Verschulden ihre Schwester Elizabeth schwer verunglückt ist. Die Brüder sollten im Auftrag ihres Vaters Baumstämme befestigen, waren aber lieber zum Schwimmen gegangen - die Stämme überrollten kurz darauf Elizabeth und zerstörten die Nervenstränge ihrer Beine. Nach einiger Zeit wird sie zwar aus dem Krankenhaus entlassen, doch es ist unklar, ob sie je wieder richtig wird laufen können ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH