Die Waltons
Folge 24: Ein schweres Schicksal
43 Min.
Großmutter Ester, die einen Schlaganfall erlitten hatte, war sehr lange Zeit im Krankenhaus. Nun kehrt sie endlich nach Walton's Mountain zurück, und alle sind überglücklich, besonders natürlich Großvater, der mit seiner übertriebenen Fürsorge fast ein wenig zu viel des Guten tut. Doch Großmutters Sprachzentrum ist schwer gestört, und sie kann sich nicht mehr richtig unterhalten. Auch sonst ist sie verändert: Jedem begegnet sie mit Milde und Geduld ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen