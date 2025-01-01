Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Ein schweres Schicksal

WarnerStaffel 6Folge 24
Ein schweres Schicksal

Ein schweres SchicksalJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 24: Ein schweres Schicksal

43 Min.

Großmutter Ester, die einen Schlaganfall erlitten hatte, war sehr lange Zeit im Krankenhaus. Nun kehrt sie endlich nach Walton's Mountain zurück, und alle sind überglücklich, besonders natürlich Großvater, der mit seiner übertriebenen Fürsorge fast ein wenig zu viel des Guten tut. Doch Großmutters Sprachzentrum ist schwer gestört, und sie kann sich nicht mehr richtig unterhalten. Auch sonst ist sie verändert: Jedem begegnet sie mit Milde und Geduld ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen