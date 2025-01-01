Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

John-Boy kehrt zurück (1)

WarnerStaffel 6Folge 25
John-Boy kehrt zurück (1)

John-Boy kehrt zurück (1)Jetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 25: John-Boy kehrt zurück (1)

41 Min.

John-Boy beschließt, die am Boden liegende heimische Konjunktur anzukurbeln: Er will das stillgelegte Guthrie-Kohlenbergwerk wieder eröffnen. Auch Erin ist auf ihre Art damit beschäftigt, den wirtschaftlichen Erfolg in Walton's Mountain zu fördern, doch sie verschweigt der Familie beharrlich, dass sie einen zweiten Job angenommen hat. Da passiert etwas Furchtbares: John, Jim-Bob und Ben werden in einen Schacht der wiedereröffneten Mine eingeschlossen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen