Mini Bacon Bomb mit MaiskolbenJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 20.07.2022: Mini Bacon Bomb mit Maiskolben
43 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten Fabio (37) & Denise (28), Klaus (53) & Marietta (51) sowie Dirk (51) & Melanie (45) an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen