Doppelt kocht besser

Blätterteigburger mit Rinderfilet

SAT.1Folge vom 11.08.2022
Blätterteigburger mit Rinderfilet

Blätterteigburger mit RinderfiletJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 11.08.2022: Blätterteigburger mit Rinderfilet

43 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Freund:innen: Manuela (38) & Bettina (42), Christian (36) & Georg (41) sowie Daniela (28) & Tamara (27).

