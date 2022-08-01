Kohlroulade mit BratkartoffelnJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 01.08.2022: Kohlroulade mit Bratkartoffeln
43 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Schwiegereltern und ihre Schwiegerkinder: Mareike (58) & Christian (41), Michael (61) & Carlo (34) sowie Gaby (66) & Viktoria (47).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
