Doppelt kocht besser

Steak au Four mit Pommes

SAT.1Folge vom 04.08.2022
Steak au Four mit Pommes

Steak au Four mit PommesJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 04.08.2022: Steak au Four mit Pommes

43 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Sophie (22) & Dominik (25), Ann-Kathrin (57) & Claus-Bernhard (57) sowie Ildiko (38) & Klaus (50).

