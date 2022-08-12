Hähnchenschenkel mit weißer BBQ SauceJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 12.08.2022: Hähnchenschenkel mit weißer BBQ Sauce
43 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Falk (43) & Charlina (28), Daniela (47) & Heinrich (60) sowie Paul (33) & Natalie (36).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
