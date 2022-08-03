Apfelküchle mit VanillesauceJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 03.08.2022: Apfelküchle mit Vanillesauce
43 Min.Folge vom 03.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten die Schwägerinnen und Cousinen Anna (40) & Christina (35), Vivi (28) & Chantale (29) sowie Marieluise (67) & Madeleine (57) an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen