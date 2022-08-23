Doppelt kocht besser
Folge vom 23.08.2022: Lammrücken in Tramezzini
43 Min.Folge vom 23.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute das Ehepaar Ben (33) & Ty (36), die besten Freundinnen Annemarie (68) & Erika (68) sowie die Geschwister Maria (28) & Tom (25).
