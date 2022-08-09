Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelt kocht besser

Curry mit Blumenkohl

SAT.1Folge vom 09.08.2022
Curry mit Blumenkohl

Curry mit BlumenkohlJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 09.08.2022: Curry mit Blumenkohl

43 Min.Folge vom 09.08.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Eltern und ihre Kinder: Nicole (51) & Janine (19), Vera (63) & Jerry (42) sowie Alex (41) & Nele (21) .

