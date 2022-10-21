Pasta mit Paprika-Basilikum-SoßeJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 21.10.2022: Pasta mit Paprika-Basilikum-Soße
43 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Freund:innen: Benedikt (29) & Carolin (44), Nikolai (25) & Caro (25) sowie Leticia (23) & Philipp (24).
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen