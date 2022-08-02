Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 02.08.2022
Folge vom 02.08.2022: Chicken Wings mit Ofenkartoffeln

43 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Manuela (57) & Jochen (65), Daniel (36) & Alexander (33) sowie Florian (35) & Sarah (33).

