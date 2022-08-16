Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelt kocht besser

Rinderfilet mit Berner Sauce

SAT.1Folge vom 16.08.2022
Rinderfilet mit Berner Sauce

Rinderfilet mit Berner SauceJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 16.08.2022: Rinderfilet mit Berner Sauce

43 Min.Folge vom 16.08.2022Ab 6

Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute die Liebespaare: Melanie (30) & Felix (32), Lars (37) & Marco (41) sowie Jakob (20) & Klara (25).

