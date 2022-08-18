Zwiebelsuppe mit HackfleischbällchenJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 18.08.2022: Zwiebelsuppe mit Hackfleischbällchen
43 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute: Mama Carmen (50) & Tochter Sarah (21), Oma Elfriede (85) & Enkelin Lara (25) sowie die Schwestern Hera (26) & Klara (21).
