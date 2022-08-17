Doppelt kocht besser
Folge vom 17.08.2022: Offene Lasagne mit Lachs
43 Min.Folge vom 17.08.2022Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Offene Lasagne mit Lachs: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten die Liebespaare Yvonne (43) & Hubertus (43), Nina (52) & Michael (65) sowie Charlene (26) & Marcel (36) an.
