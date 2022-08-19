Doppelt kocht besser
Folge vom 19.08.2022: Gefüllte Forellenfilets
43 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Sie müssen ihre Teampartner:innen per Headset über den gesamten Kochprozess anleiten. Welches Team hat die Chance auf 1.000 Euro Gewinn? Unserer Challenge stellen sich heute Eltern und ihre Kinder: Stephen (54) & Scarlett (18), Robert (62) & Olla (32) sowie Christian (57) & Denni (33).
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen