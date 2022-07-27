Vegetarisches Vitello TonnatoJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 27.07.2022: Vegetarisches Vitello Tonnato
43 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Vegetarisches Vitello Tonnato: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten die Geschwister Carmen (49) & Gabi (44), Matthias (46) & Roland (46) sowie Celine (23) & Christine (23) an.
