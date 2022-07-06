Leipziger Allerlei mit WolfsbarschJetzt kostenlos streamen
Doppelt kocht besser
Folge vom 06.07.2022: Leipziger Allerlei mit Wolfsbarsch
43 Min.Folge vom 06.07.2022Ab 6
Leipziger Allerlei mit Wolfsbarsch: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten Isabell (35) & Patrick (42), Kavila (44) & Alex (36) sowie Anja (48) & Alexander (47) an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen