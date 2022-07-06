Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doppelt kocht besser

Leipziger Allerlei mit Wolfsbarsch

SAT.1Folge vom 06.07.2022
Leipziger Allerlei mit Wolfsbarsch

Leipziger Allerlei mit WolfsbarschJetzt kostenlos streamen

Doppelt kocht besser

Folge vom 06.07.2022: Leipziger Allerlei mit Wolfsbarsch

43 Min.Folge vom 06.07.2022Ab 6

Leipziger Allerlei mit Wolfsbarsch: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten Isabell (35) & Patrick (42), Kavila (44) & Alex (36) sowie Anja (48) & Alexander (47) an.

Alle verfügbaren Folgen