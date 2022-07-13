Doppelt kocht besser
Folge vom 13.07.2022: Pilzrisotto mit Lauchstroh
43 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 6
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Pilzrisotto mit Lauchstroh: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten Manuela (51) & Peter (64), Hannah (27) & Severin (28) sowie Guisy (37) & Salvatore (42) an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen