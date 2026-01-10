Dr. House
Folge 1: Einer gegen alle
42 Min.Ab 12
Richard McNeil leidet an einem Gehirntumor und ist seit mehreren Jahren gelähmt. Als er während einer Grillparty mit seinem Rollstuhl in den Swimmingpool stürzt, sieht zunächst alles nach einem Selbstmordversuch aus. Nur sein Sohn ist davon überzeugt, dass sich sein Vater niemals das Leben nehmen würde ... House genießt sein neues Leben ohne Gehstock. Unterdessen wundern sich seine Kollegen über House' scheinbares Mitgefühl für die Familie seines Patienten ...
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
