Dr. House
Folge 18: Horrorflug
43 Min.Ab 12
Eine 58-Jährige erleidet, während sie die Dienste einer Prostituierten in Anspruch nimmt, einen Krampfanfall. Gemeinsam mit Foreman, Cameron und Chase übernimmt Wilson den Fall, während House und Cuddy in einem Flugzeug auf dem Weg von Singapur nach Seattle sitzen. Als sich ein Passagier übergibt und eine Epidemie droht, ist die Expertise der beiden Ärzte gefragt. House hat schon bald eine Theorie - und sorgt ganz nebenbei für allerlei Chaos in der Maschine ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren