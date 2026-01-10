Dr. House
Folge 17: Erster Kontakt
43 Min.Ab 12
Die Fotografin Emma Sloan erleidet während eines Shootings einen Schlaganfall. House geht davon aus, dass weitere Anfälle folgen werden, wenn die Ursache nicht bald gefunden wird. Emma ist schwanger, was die Suche nach den Gründen der Erkrankung erschwert. House tippt schon bald auf das Mirror-Syndrom ... Cameron macht sich Gedanken, warum House ignoriert, dass er sie und Chase beim Sex erwischt hat. Der verpfeift die beiden unterdessen bei Cuddy ...
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
