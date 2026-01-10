Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Qué será será

sixxStaffel 3Folge 6
Qué será será

Qué será seráJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 6: Qué será será

42 Min.Ab 12

Michael Tritter, ein erzürnter Patient, der zufällig Cop ist, sorgt dafür, dass House die Nacht hinter Gittern verbringt und nur gegen Kaution freikommt. Bei der Durchsuchung von House' Wohnung stoßen die Cops auf einige hundert Vicodin-Tabletten. Cuddy versucht House davon zu überzeugen, dass er dringend einen Anwalt braucht. Unterdessen wird George, ein 600 Pfund schwerer komatöser Patient, ins Krankenhaus eingeliefert. Das Team tappt im Dunkeln ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen