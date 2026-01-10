Dr. House
Folge 2: Zu den Sternen?
43 Min.Ab 16
Der kleine Clancy ist davon überzeugt, dass er nachts von Aliens heimgesucht wird. Als ihn seine Eltern eines morgens blutüberströmt im Vorgarten finden, wird der Siebenjährige in House' Abteilung eingeliefert. Clancy glaubt, dass ihm die Außerirdischen einen Chip im Nacken eingesetzt haben. Und tatsächlich - Chase stößt auf einen Titansplitter ... Cuddy und Wilson sind besorgt um House - der Zustand seines Beines verschlechtert sich zusehends ...
