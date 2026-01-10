Dr. House
Folge 8: Zwietracht
43 Min.Ab 12
Jack Walters, ein junger Kellner, hat während der Arbeit plötzlich einen Herzinfarkt. Zudem muss er sich immer wieder übergeben und leidet unter juckenden Füßen. House vermutet, dass Drogen im Spiel sind und macht aus der Erstellung der Diagnose einen Wettbewerb - bis sich die Symptome des jungen Mannes drastisch verschlimmern ... Tritter übt immer mehr Druck auf Wilson aus, um ihn dazu zu bringen, House in den Rücken zu fallen ...
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
