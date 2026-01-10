Dr. House
Folge 19: Dem Alter entsprechend?
42 Min.Ab 12
Die sechsjährige Lucy erleidet aus heiterem Himmel einen Anfall. Das Team stellt fest, dass die Kleine unter einer Pilzinfektion leidet und beginnt mit der Behandlung. Dann sieht das Mädchen plötzlich alles doppelt. House tippt auf Arthritis, doch dann erleidet Lucy auch noch einen Schlaganfall. Unterdessen wirft Lucys achtjähriger Bruder ein Auge auf Cameron, was diese wiederum ausnutzt, um Chase eins auszuwischen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren