Dr. House
Folge 3: Heimgang
42 Min.Ab 16
Der berühmte Krebsforscher Ezra Powell leidet während eines Experiments plötzlich unter Atemnot. Bei den von House angeordneten Tests kommt der 71-Jährige schnell an seine Grenzen. House' Geduld ist bald erschöpft, sodass er zu drastischen Mitteln greift, um an eine Diagnose zu gelangen. Dabei wird klar, dass Powell unter einem Lungenschaden leidet. Wenig später bittet er Cameron inständig, ihn sterben zu lassen ...
Dr. House
