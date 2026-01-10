Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

sixxStaffel 3Folge 15
Folge 15: Heiligt der Zweck jedes Mittel?

43 Min.Ab 12

Während eines Klavierkonzerts leidet der Pianist Patrick Obyedkov plötzlich unter akuten Schmerzen in der linken Hand. Patrick ist ein Savant, der mit zehn Jahren einen Unfall hatte und seitdem ohne musikalische Vorbildung perfekt Klavierspielen kann. House ist fasziniert von seinem Patienten und ordnet umfangreiche Untersuchungen an. Unterdessen versucht der Rest des Teams herauszufinden, warum House einen Termin mit einem Onkologen in Boston vereinbart hat ...

sixx
