Folge 11: Dr. Cuddys große Lüge
43 Min.Ab 12
Ein neuer Fall für Dr. House: Feuerwehrmann Derek Hoyt bricht während eines Löscheinsatzes plötzlich zusammen. Er klagt über Desorientierung und Schüttelfrost, und schließlich sieht er alles in blau. Wenig später erleidet er einen Anfall und geht auf Cameron los ... Tritter versucht alles, um House vor Gericht zu bringen. Da er sich die Medikamente eines Toten beschafft hat, drohen House zehn Jahre Haft ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
