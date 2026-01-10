Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Streng geheim

sixxStaffel 3Folge 16
Streng geheim

Streng geheimJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 16: Streng geheim

42 Min.Ab 12

Ex-Marine John Kelley glaubt, unter dem Golfkriegssyndrom zu leiden. Das Bizarre an dem Fall: House hat John Kelley bereits in einem Traum gesehen. Der Spezialist übernimmt den Fall in erster Linie, weil er herausfinden will, woher ihm Kelley bekannt vorkommt. Während sie den Schlaf des Patienten überwachen, haben Cameron und Chase nichts Besseres zu tun, als miteinander zu schlafen. Unterdessen hat House mit einem ganz persönlichen Problem zu kämpfen: Er kann nicht urinieren ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen