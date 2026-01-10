Dr. House
Folge 16: Streng geheim
42 Min.Ab 12
Ex-Marine John Kelley glaubt, unter dem Golfkriegssyndrom zu leiden. Das Bizarre an dem Fall: House hat John Kelley bereits in einem Traum gesehen. Der Spezialist übernimmt den Fall in erster Linie, weil er herausfinden will, woher ihm Kelley bekannt vorkommt. Während sie den Schlaf des Patienten überwachen, haben Cameron und Chase nichts Besseres zu tun, als miteinander zu schlafen. Unterdessen hat House mit einem ganz persönlichen Problem zu kämpfen: Er kann nicht urinieren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
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