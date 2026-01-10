Dr. House
Folge 7: Koma-Mann & Sohn
42 Min.Ab 12
Wilson ist wütend: House hat seinen Rezeptblock entwendet und seine Unterschrift gefälscht. Um seinen Freund zu schützen, belügt Wilson Tritter, der House um jeden Preis zu Fall bringen will. Unterdessen wird House auf den Sohn eines Komapatienten aufmerksam, den er so lange provoziert, bis er einen Anfall erleidet. Um der Krankheit des Jungen auf die Spur zu kommen, beschließt House, den Vater aus dem Koma zu holen, um ihn nach der familiären Geschichte zu fragen ...
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
