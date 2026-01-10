Dr. House
Folge 9: Judas?
42 Min.Ab 12
Auf einem Jahrmarkt fängt ein junges Mädchen beim Karussellfahren plötzlich an zu schreien. House tippt zunächst auf Gallensteine, doch dann leidet die Kleine auch noch unter Ekzemen und Ausschlag. Ein Allergietest liefert mehr Resultate, als den Ärzten lieb ist ... House macht sich Sorgen, dass sein Vicodin-Vorrat endgültig versiegen könnte. Tritter versucht mit allen Mitteln, House zu Fall zu bringen - er schreckt nicht davor zurück, die Konten seiner Kollegen einzufrieren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren