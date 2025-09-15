Eine schrecklich nette Familie
Folge 1: Der Fan
23 Min.
Al frohlockt: Von einer spendablen Kundin hat er zwei V.I.P.-Logenplätze für ein Basketballspiel abgestaubt. Sein Favorit für die zweite Karte ist der Türsteher seiner Lieblingsnacktbar. Doch natürlich kommt alles ganz anders als ersehnt, und zu guter Letzt begleiten ihn Peggy und Kelly zu dem Spiel. Schließlich kann man dort reiche Promis kennenlernen. Die beiden Damen sorgen dann auch für ein sehr abwechslungsreiches Match ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland