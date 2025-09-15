Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Verpasste Gelegenheiten

Sony PicturesStaffel 8Folge 17
Verpasste Gelegenheiten

Verpasste GelegenheitenJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 17: Verpasste Gelegenheiten

23 Min.Ab 12

Bud erhält von Kelly eine Karte zum Valentinstag: Die Absenderin Bernice schwelgt in leidenschaftlichsten Worten. Doch Bud freut sich umsonst: Kelly hätte ihm die Karte bereits vor sechs Jahren übergeben sollen! So alt ist das gute Stück nämlich inzwischen. Doch Bud gibt nicht auf: Er will nachholen, was er damals versäumte. Aber Bernice ist inzwischen ein Popstar geworden und hat nicht mehr viel übrig für Buds Werben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen