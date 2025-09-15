Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Der männliche Feminist
23 Min.
Peggy und Marcy sehen gerade ihre bevorzugte Fernsehshow "Der männliche Feminist" mit Moderator Jerry Springer. Da kommt Al wutschnaubend nach Hause: Auf "seiner" Bowlingbahn wurde ein Frauentag eingeführt, und zwar auf Grund einer Anregung eben jenes Jerry Springer. Der Haussegen gerät in Schieflage. Dann wird auch noch Als Nacktbar in ein intellektuelles Literatencafé umgewandelt - da muss jeder Macho zum Desperado werden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland