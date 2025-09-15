Eine schrecklich nette Familie
Folge 5: Marcy Superstar
23 Min.
Marcy wird mit einer Aufgabe betraut, die sie vor unendliche Schwierigkeiten stellt: Sie soll vor den Aktionären ihrer Bank sprechen. Marcy leidet an einer tief verwurzelten Angst, vor Publikum zu reden. Schließlich sucht sie Rat bei der Radio-Psychologin Dr. Angela. Die gibt Marcy einen einfachen Rat: Sie soll bei der Rede an Sex denken, das sorge für die nötige Entspannung. Marcy befolgt den Rat - mit durchschlagendem Erfolg.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland