Eine schrecklich nette Familie

Sony PicturesStaffel 8Folge 5
Folge 5: Marcy Superstar

23 Min.

Marcy wird mit einer Aufgabe betraut, die sie vor unendliche Schwierigkeiten stellt: Sie soll vor den Aktionären ihrer Bank sprechen. Marcy leidet an einer tief verwurzelten Angst, vor Publikum zu reden. Schließlich sucht sie Rat bei der Radio-Psychologin Dr. Angela. Die gibt Marcy einen einfachen Rat: Sie soll bei der Rede an Sex denken, das sorge für die nötige Entspannung. Marcy befolgt den Rat - mit durchschlagendem Erfolg.

