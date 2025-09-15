Warum sind wir nicht eingeladen?Jetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 13: Warum sind wir nicht eingeladen?
23 Min.
Es weihnachtet im Hause Bundy, doch Al und Peggy streiten wieder einmal. Unterdessen versuchen Bud und Kelly, eine massive, alte Jukebox unbemerkt ins Haus zu schmuggeln. Doch das Geschenk für Al bereitet Probleme. Al und Peggy hoffen, wie jedes Jahr auf die Weihnachtsparty von Marcy und Jefferson eingeladen zu werden. Doch dieses Jahr ist alles anders. Inzwischen haben Bud und Kelly bei ihren Bemühungen die wertvolle Jukebox zerlegt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland