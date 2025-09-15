Eine schrecklich nette Familie
Folge 19: Marcys Schuss in den Ofen
23 Min.
Marcy und Jefferson haben Grund zum Jubel: Marcy hat dem Automobilhersteller "Trans-Mexican Motors" teures Bauland für eine neue Autofabrik vermittelt. Die Provision macht sie zur Millionärin. Doch dabei hat sie eines übersehen: Auf eben diesem Gelände hat Al als Collegestudent seine sportlichen Triumphe gefeiert. Al ist entsetzt und wird zum Rebell: Aus Protest kettet er sich an einen Pfosten und hofft auf tatkräftige Unterstützung ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland