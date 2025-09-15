Eine schrecklich nette Familie
Folge 18: Die entscheidende Meile
23 Min.Ab 6
Als Dodge hat eigentlich nur noch Schrottwert. Peggy verlangt von Al, dass er nun endgültig seinen altersschwachen Wagen verkauft. Dann erfährt der Hersteller, dass der Wagen fast eine Million Meilen drauf hat. Der Manager von Dodge will daraus ein Medienereignis machen: Ein Filmteam soll aufnehmen, wie Al die einmillionste Meile fährt. Al winkt ein nagelneuer Sportwagen. Einen Tag vor Drehbeginn löst sich die Handbremse: Der Wagen rollt weg, und der Zähler springt weiter ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland