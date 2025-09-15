Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Der Gewinner
23 Min.
Ein Horoskop sagt Al Bundy unwahrscheinlich viel Glück voraus. Das freut Al gar nicht: Einem alten Familienfluch gemäß bringt eine Glückssträhne einem Bundy genauso viel Unglück wie Gutes. Zunächst läuft alles bestens: Kelly hat einen Job mit Unterkunft, zieht also endlich aus. Bud wird in eine Burschenschaft aufgenommen, und Al hat beim Pokern einen unglaublichen Lauf. Aber die negativen Seiten des Fluchs lassen nicht lange auf sich warten ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland