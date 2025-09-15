Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Ein Mörder-Publikum
23 Min.Ab 12
Halloween: Marcy hat ein Problem. Sie hat eine Party arrangiert und zwar nur für Frauen, die ihre Männer umgebracht haben. Und nun hat die Attraktion des Abends, die Musikgruppe "Village People", abgesagt. Für 500 Dollar sind Peggy, Kelly und Bud bereit, in die Rolle der Musiker zu schlüpfen. Unterdessen kommt Al nach Hause und hofft nur, dass der Abend schnell vorbei ist, denn er hasst Halloween. Doch es kommt anders: Der Tod, in Gestalt von Peggy, steht vor seiner Tür ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland